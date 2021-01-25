В Госдуме поддержали инициативу ограничить шумный ремонт в квартирах до трех дней

В Государственной думе поддержали инициативу сократить время шумных ремонтных работ до трех дней в неделю. Об этом сообщает газета «Известия».

С инициативой внести такие изменения в законодательство выступили в Общественной палате России. В письме, направленном в Нижнюю палату парламента, говорится, что ограничение поможет сохранить комфорт жителей многоэтажных домов. Особенно в период, когда многим россиянам пришлось перейти на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

Сейчас шумные ремонты можно проводить в течение восьми часов в сутки. Например, в Москве с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.

В Госдуме отметили, что необходимо не только уменьшать время подобных работ, но и повысить требования к звукопроницаемости стен.

При этом, по данным «Известий», соответствующее предложение о сокращении времени не касается ремонтных работ в новостройках.