Российские ученые первые в мире сфотографировали «британский» штамм COVID-19

Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавирусной инфекции, выделенный от заболевшего в декабре прошлого года.

Снимок был сделан с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах.

«Вирусная частица округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм», — говорится в подписи к фото.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что «британский» штамм коронавируса в России не распространился.