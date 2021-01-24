«Британский» вариант коронавируса выявили в Сербии

Первый случай заражения «британским» вариантом коронавируса выявили в Сербии, сообщил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит Reuters.

По словам главы государства, новый вариант вируса был обнаружен у гражданки Сербии, которая вернулась из Лондона.

«Новый вариант был своевременно обнаружен, новый локдаун в стране вводиться не будет», – заверил Вучич.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выявленный в стране вариант коронавируса может приводить к большей смертности, нежели чем ранее известная версия COVID-19. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове пояснила, что повышение смертности может быть обусловлен перегрузкой систем здравоохранения.