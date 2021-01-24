Дым поднимается над зданием парламента Великобритании

Пожарная сигнализация сработала в Вестминстерском дворце, где проходят заседания парламента Великобритании. Об этом сообщает Express.

Видеозаписи с места происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях, на кадрах видно, как над зданием дворца поднимается дым.

В парламентской палате общин сообщили изданию Express, что это «просто пар», однако не объяснили причину срабатывания сигнализации. В пожарной службе Лондона заявили, что на данный момент не имеют сведений об инциденте.