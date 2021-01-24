Mash нашел живым якобы жертву субботней несанкционированной акции

В «Тиктоке» массово распространяется информация о погибших во время вчерашних протестов. Mash утверждает, что нашел одного из таких — живым.

Виталий Цаль более известен среди любителей дотки как Arthas или Папич. В июне 2020-го он перенёс операцию на носовой перегородке и поделился этой новостью на своей страничке в VK.

Теперь эта фотка внезапно стала гулять по соцсетям как свидетельство зверства силовиков вместе с кучей других похожих фейков.

Представитель стримера Максим Игнатьев рассказал Mash, что это, скорее всего, дело рук хейтеров. Сам Виталий о своей «смерти» ничего не знает, комментировать всё это не будет.