Полиция задержала 300 человек на подпольной вечеринке в Лондоне

Полицейские задержали в Лондоне 300 участников нелегальной вечеринки, им всем выписаны штрафы за нарушение карантинных норм. Об этом сообщает Sky News.

Группа людей была задержана на нелегальном рейве на востоке Лондона в районе Хакни. Им выписали штрафы на общую сумму в £15 600 (почти $21 345).

Молодые люди веселились в помещении в одной из арок железнодорожного путепровода. Отмечается, что по прибытии полицейских участники мероприятия заперли двери изнутри для продолжения вечеринки.

Правоохранителям пришлось вскрыть двери, тогда часть участников вечеринки сбежала, однако 78 из них были задержаны и оштрафованы на £200 за нарушение карантинного режима.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вводят новый штраф в размере £800 за посещение домашних вечеринок.