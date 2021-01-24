Американец умер через несколько часов после прививки от COVID-19

В американском штате Калифорния через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер пациент. Об этом в Facebook сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер.

Как отмечается, коронавирусная инфекция у мужчины была обнаружена еще в декабре 2020 года, однако в этот четверг ему сделали прививку.

«Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти», — говорится в сообщении.

Сообщается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения. Полиция ведет расследование данного инцидента.

Вакцина компании, которая была использована при вакцинации мужчины (Moderna или Pfizer), в сообщении не указывается.