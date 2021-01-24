Россиян предупредили о сильных погодных аномалиях

Сильные погодные аномалии ожидаются в ряде регионов России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что согласно прогнозам, в ближайшую неделю температура в европейской части страны будет на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири и Якутии наступит аномальный холод с отклонением от нормы на 15-18 градусов.

«Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температурный фон на европейской части России будет соответствовать концу марта. При этом в Западной Сибири столбики термометров опустятся и будут показывать отметки -35…-38 градусов, указал специалист.

По словам Вильфанда, аномальный холод придет и в Якутию. Там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, уточнил он.