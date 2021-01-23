Пираты напали на грузовое судно в Гвинейском заливе

Пираты напали на грузовое судно MOZART в Гвинейском заливе, шедшее под флагом Либерии,15 членов экипажа взяты в плен, один погиб. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на компанию Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

Согласно данным компании, инцидент произошел 20 января в 98 морских милях (181 км) от города Сан-Томе.

Гражданство погибшего члена экипажа не уточняется. Число нападавших также не известно.

По данным портала, судно STEVIA следовало из Лагоса в Кейптаун.