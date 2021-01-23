Полиция Петербурга начала проверку после появления видео с избиением женщины силовиком

Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение женщины силовиком, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Некоторые средства массовой информации утверждают, что инцидент произошел в ходе несанкционированной акции. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов бьет женщину ногой.

«Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после нападения на полицейских в ходе несанкционированной акции. Произошедшее попало на видео.