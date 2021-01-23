В Петербурге возбуждено дело о нападении на полицейских на незаконной акции

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено после нападения на полицейских в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, один из участников незаконной акции на Сенатской площади в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанес ему удар кулаком в лицо. Пытаясь сбежать с места происшествия, мужчина ударил коллегу пострадавшего и скрылся.

В настоящее время следователи ведут работу над идентификацией подозреваемого и его задержанием, указано в сообщении.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что за участие в несанкционированной акции в центре Москвы задержаны более 600 человек.