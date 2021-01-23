Глава Совета отцов рассказал о детях, вовлечённых в несанкционированные акции

Инициаторы несанкционированных акций в российских городах манипулируют молодежью в своих политических интересах, считает председатель Совета отцов Андрей Коченов.

Коченов дежурил с полицейскими в центре Москвы, по его словам, помогая предотвращать провокации и призывая молодых людей не лезть в гущу событий. Те же, в свою очередь, чаще всего проявляли агрессию, когда Коченов уговаривал их возвращаться домой, рассказывает активист.

«Мы буквально «вырвали» из толпы двух молодых людей 11 и 8 лет. Как отцу, мне кажется, что ответственность за это несут не только провокаторы на акции, но и родители этих детей. Кроме того, мы увидели среди участников акций примерно десять человек с колясками – что вообще недопустимо», — рассказал активист.

Он также раскритиковал Алексея Навального, в поддержку которого как раз и проходили акции.

«Если я раньше где-то даже с сожалением относился к одному персонажу, то теперь нет и этого. Грош цена всем его «расследованиям». Он не может не понимать опасность происходящего», — резюмировал Коченов.