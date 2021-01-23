В Москве задержали более 600 протестующих

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

За участие в несогласованной акции в центре Москвы задержаны более 600 человек. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает ТАСС.

«На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек», — сказал он.

По словам Мельникова, все они доставлены в разные отделения полиции по городу.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

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