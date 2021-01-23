Блоггера Илью Варламова отпустили после задержания на несанкционированном митинге на Пушкинской площади в Москве. Об этом он сообщил в Telegram.

«Отпустили», — написал Варламов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Варламова задержали правоохранители. Позже он написал, что у него только проверили документы.

Ранее в МВД заявили, что дадут оценку всем провокациям на несанкционированных акциях.