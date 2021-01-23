В России выявлен еще 20 921 новый случай коронавируса

В России выявили еще 20 921 новый случай коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (3 056), Москве (2 668), Московской области (1 121).

В стране за прошедший день выздоровели 27 779 пациентов, скончались 559.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 698 273 жителя России, вылечился 68 971 человек, умерли 3 109 315.