На Украине коронавирус за сутки подтвердился почти у пяти тысяч человек

На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 4 928 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет «Интерфакс».

«4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник», — сказал Степанов.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 1 862 пациента, скончались 116, выздоровели 13 138.

Всего на Украине коронавирусом заразились 1 187 897 человек, умерли 21 778, выздоровели 942 107.

Ранее в Индии за сутки от коронавируса привились 347 тысяч человек.