В Роспотребнадзоре назвали процент переболевших коронавирусом россиян

Директор по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, сколько россиян уже перенесли коронавирус нового типа, передает ТАСС.

По его словам, коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день переболели менее 3% населения.

Согласно последним данным, в России выявили 3 677 352 случая COVID-19, выздоровели 3 081 536 человек, скончались 68 412 пациентов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что с начала января в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.