Собянин обратился к москвичам с просьбой воздержаться от участия в незаконных акциях
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал незаконной несанкционированную акцию, запланированную на 23 января. Об этом пишет РИА «Новости».
«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым», — сказал Собянин.
Глава города также считает циничными попытки привлечь несовершеннолетних к акции. Он обратился к тем, кто планирует участие в несанкционированной акции, воздержаться от участия.
Власти запретили проведение общественных мероприятий из-за коронавируса.
Ранее прокуратура Москвы вынесла пяти интернет-сервисам предупреждения из-за публикаций с призывами к участию в несогласованных акциях 23 января.
close