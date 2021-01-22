У россиянки отсудили свыше 200 тысяч рублей за курение в самолете

Российскую туристку обязали выплатить 200 тысяч рублей за курение на борту самолета, передает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Представители российского лоукостера, который выписал штраф, рассказали, что пассажирку авиарейса Мурманск — Москва заметили курящей в туалете лайнера. При этом туристка не стала отрицать случившееся. Из-за неоднократного нарушения женщиной правил нахождения на борту воздушного судна и невыполнения распоряжений командира о запрете курения, самолет совершил вынужденную посадку на ближайший запасной аэродрома Петрозаводска. Там нарушительницу сняли с борта полицейские.

Отмечается, что авиакомпания понесла убытки в размере 212 966 рублей 48 копеек из-за с противоправных действий россиянки.

Как сообщили в пресс-службе, суд установил, что женщина нарушила пункты правил перевозки пассажиров и багажа авиаперевозчика, так как курила в туалетной комнате, находясь на борту лайнера.

Решением суда штраф был взыскан с туристки, однако решение еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что главный тренер мексиканского «Тигрес» Рикардо Ферретти был дисквалифицирован за курение во время матча национального чемпионата.