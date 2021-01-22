Еще на одной норковой ферме выявили коронавирус

Коронавирусную инфекцию выявили еще на одной ферме с норками в испанской провинции Ла-Корунья (автономное сообщество Галисия). Об этом информирует агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.

Соответствующая информация была передана властями Галисии министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

По данным издания, в ближайшее время проживающие на ферме 3,1 тыс. норок будут истреблены. Это соответствует испанским правовым нормам.

Это второй случай выявления COVID-19 у норок в Испании.

Случаи заражения норок мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы ранее также на фермах в Нидерландах, Германии, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.