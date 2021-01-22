Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить «Спутник V»
Анна Светлова
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Европейская комиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, передает ТАСС.
«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать», — уточнил он.
При этом он отметил, что ЕК настаивает на том, чтобы все препараты от инфекции соответствовали критериям безопасности и эффективности.
Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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