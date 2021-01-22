Пресс-секретарю Навального грозит арест за призыв к несанкционированной акции

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Кира Ярмыш Кира Ярмыш
Кира Ярмыш
Alexey Malgavko/Reuters

Пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш грозит арест за призыв к россиянам принять участие на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Савеловского суда Москвы.

Отмечается, что в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 («организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Ярмыш может провести за решеткой до 10 дней либо ей придется заплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

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