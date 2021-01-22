Эксперт потребовал наказывать за вовлечение детей в несанкционированные акции

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил свое мнение по поводу массового распространения призывов к участию в несанкционированных акциях через TikTok, направленных на несовершеннолетних.

«Это нарушение закона! Те, кто это организует, должны быть наказаны», — убежден он.

При этом, считает Гусев, рассмотрены должны быть все статьи уголовного и административного права, за вовлечение несовершеннолетних в эту деятельность.

«Все родители вчера просто возмущены были. У меня у самого двое детей, я считаю, что это [вовлечение детей] — зверство», - отметил эксперт.

«Надеюсь, что правоохранительные органы быстро отреагируют и накажут всех, кто в этом участвует и затаскивает в это детей», — заявил Гусев.