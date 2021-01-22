Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины от коронавируса

Россия заключила договор с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы заключили договор, Россия будет поставлять вакцины в Венгрию в три этапа», — сказал венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

Отмечается, что с РФПИ договор был подписан «этой ночью».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что небольшие партии вакцины начнут отправлять в Венгрию в феврале.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».