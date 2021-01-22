В России выявлено еще 21 513 случаев коронавируса

В России выявили 21 513 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки вылечились 27 318 пациентов, скончались 580.

За все время пандемии в стране зафиксировали 3 677 352 случая коронавируса, выздоровели 3 081 536 человек, умерли 68 412.

Днем ранее в России было зарегистрировано свыше 21,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 26,9 тыс. выздоровевших и 612 смертей.