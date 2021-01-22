Врач назвал простые способы продлить жизнь

Врач-терапевт из Великобритании Тим Лебенс назвал пищевые привычки, которые способствуют увеличению продолжительность жизни людей. Об этом информирует Express.

Так, по мнению эксперта, необходимо перестать употреблять сахар. И, напротив, добавить в рацион растительную пищу: чечевицу, горох, орехи и нут. Врач отметил, что в этих продуктах содержатся питательные вещества, белки и углеводы.

Лебенс подчеркнул, что человеку нельзя переедать. Он советует есть медленно и использовать небольшие тарелки. Таким образом мозг быстрее понимает, что организм насытился.

Также специалист порекомендовал не забывать об употреблении 2 литров воды каждый день для поддержания высокого уровня гидратации организма.

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