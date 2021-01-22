Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкий к группировке информационный ресурс.

Организация признала, что теракт совершили двое ее членов, указано в сообщении.

Ранее российское Министерство иностранных дел выступило с решительным осуждением двойного теракта в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека, еще 110 пострадали.