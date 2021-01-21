На «Почте России» нашли в посылке похожий на гранату предмет

Сотрудники «Почты России» обнаружили в посылке похожий на гранату предмет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Специалисты «Почты России» обнаружили отправление с предметом, похожим на гранату, при проверке на специализированном досмотровом оборудовании», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что подозрительная посылка была передана в правоохранительные органы. В настоящее время обработка и доставка почты идет в штатном режиме.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что посылка с гранатой была обнаружена в деревне Шарапово в Подмосковье, где находится крупный распределительный пункт «Почты России».