В Германии скончался пациент, повторно заразившийся коронавирусом

В Германии скончался пациент, который повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Welt.

73-летний мужчина перенес коронавирус в апреле 2020 года. Повторно он заразился 11 января 2021 года. Долгое время у него не проявлялись симптомы.

В Германии коронавирусом заразились 2 101 434, выздоровели 1 778 319, скончались 50 102 человека.

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V» после ее регистрации европейским регулятором.