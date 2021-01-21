В Татарстане завели дело из-за призывов к массовым беспорядкам
Екатерина Зайцева
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В Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам в одной из соцсетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский СК.
По данным следователей, 20 января 2021 года неизвестный разместил в соцсетях «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам».
Отмечается, что «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». В настоящее время устанавливается личность подозреваемого, разместившего информацию.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД будут привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированных акциях.
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