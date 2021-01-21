В Татарстане завели дело из-за призывов к массовым беспорядкам

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам в одной из соцсетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский СК.

По данным следователей, 20 января 2021 года неизвестный разместил в соцсетях «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам».

Отмечается, что «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». В настоящее время устанавливается личность подозреваемого, разместившего информацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД будут привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированных акциях.