В Совфеде прокомментировали регистрацию «Спутника V» в Венгрии

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии.

По словам сенатора, венгерские власти приняли верное решение, одобрив использование российского препарата.

Пушков отметил, что действия Венгрии выглядят особенно правильными с учетом того, что к вакцине Pfizer есть «очень много серьезных вопросов».

«Блокировка российской вакцины является инструментом политики, а также циничной конкуренции во имя выгоды. Между тем на кону человеческие жизни. Правительство Венгрии, судя по всему, отдает себе в этом отчет», — написал сенатор.

Ранее Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение российской вакцины «Спутник V».