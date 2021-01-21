Португалия закрыла школы из-за коронавируса

Португалия на 15 дней закрыла школы из-за коронавируса, сообщил RTP.

«Предусмотрительность требует от нас прервать всю работу школ на ближайшие 15 дней», — приводятся слова премьер-министра Антониу Кошта.

Также не будут работать университеты. Позже эти 15 дней будут вычтены из каникул.

В Португалии коронавирусом заразились 581 605, выздоровели 428 364, скончались 9 465 человек.

Ранее стало известно, что 22 января ВОЗ начнет процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».