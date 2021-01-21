Проект «Добрая суббота» стартует в рамках конкурса «Большая перемена»

В 2020 году впервые прошел всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Конкурс охватил миллион школьников из всех регионов Российской Федерации, объединил детей, создал больше возможностей для взаимодействия не только со сверстниками в своей школе, но и с единомышленниками по всей стране.

С 22 января в рамках «Большой перемены» стартует проект «Добрая суббота», который предоставляет возможности для самореализации ребят в среде волонтерства и социального проектирования. Цель проекта познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе.

Волонтёрские образовательные проекты – важное дополнение к воспитательному процессу, который с сентября начал реализацию в рамках типовой программы воспитания в школах.

Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота», естественно, является добровольным.

Проект «Большая перемена» помогает школьникам реализоваться в интересующих его сферах и проявлять свою активность, рассказала победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015» Алла Волкова.

«Одним из важных направлений в воспитании детей является их активная гражданская позиция и неравнодушие ко всему происходящему вокруг них. В этом очень помогает волонтёрская деятельность», — отметила она.

«Мы с ребятами активно участвуем в различных волонтёрских проектах и сами являемся их инициаторами. Например, в гимназии на протяжении нескольких лет мой класс проводит акцию «Батарейка, сдавайся!». В этом году мы помогали приютам для животных», -— рассказала Волкова.