Германия получила новый запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

Федеральное ведомство юстиции Германии получило от Генпрокуратуры России новый запрос по инциденту с Алексеем Навальным, сказал ТАСС представитель Министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ.

По словам собеседника агентства, запрос от РФ связан с ответом германской стороны на предыдущие ходатайства РФ.

«Письмо Генпрокуратуры России <...> касается ответа на предыдущие 4 запроса об оказании правовой помощи», — отметили в министерстве.

Генеральная прокуратура России сообщала, что посылала в ФРГ запросы о правовой помощи по инциденту с госпитализацией в берлинскую клинику Алексея Навального в ответ на поступившие материалы. Однако, как уточняют в Генпрокуратуре, Германия отклонила большую часть ходатайств российской стороны, а переданные протоколы допросов россиянина и его супруги оказались «несодержательны». В российском ведомстве расценили это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям».