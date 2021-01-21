В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках перепланировок в квартирах

В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках по выявлению незаконных перепланировок квартир в России, о которых ранее сообщили в СМИ. Об этом «Газете.Ru» заявила пресс-секретарь организации Виолетта Нежевенко.

«Цепляться за фейковую новость федеральным СМИ не стоило. РЕН ТВ обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд», — сказала она.

Она пояснила, что любые проверки проводятся по факту обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Их специалисты не занимаются сверкой реестров и документации, чтобы зафиксировать список якобы нарушителей.

«Еще одним основанием для проверки может быть обращение самого собственника через портал Госуслуг — он мог много лет назад сделать перепланировку квартиры, а теперь необходимо совершить сделку с недвижимостью. А у него не все в порядке с технической документацией. Он к нам заявляется для узаконивания, то есть для получения акта о ранее выполненных работах — после проверки его привлекают к административной ответственности», — отмечает Нежевенко.

Рейд, как уточнили в Мосжилинспекции, могут совершать только те, у кого по закону есть право на проникновение в частную собственность. Специалисты организации же прежде, чем выйти на проверку, запрашивают документацию на помещение, устанавливают собственника, уведомляют его о предстоящей инспекции.

«Зачастую, особенно те, у кого есть незаконная перепланировка, всячески начинают препятствовать, игнорируют, не открывают дверь. Полномочий вскрывать дверь у нас нет. Даже приставы этого не могут. Только после нескольких неисполненных требованиях, мы подаем иск в суд о понуждении предоставить доступ. А дальше этим занимаются приставы, когда человек готов, только тогда мы вновь подключаемся», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники жилинспекций начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок. Отмечается, что инспекторы обращают внимание как на снесенные стены, так и на дополнительно протянутые коммуникации, снятую кухонную дверь. За каждое нарушение владельцу жилья грозит штраф.