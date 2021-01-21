ОАЭ одобрили вакцину «Спутник V»

Объединенные Арабские Эмираты одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по ускоренной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — говорится в сообщении РФПИ.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила вакцины AstraZeneca и «Спутник V».