Венгрия одобрила вакцины AstraZeneca и «Спутник V»

Венгерские власти одобрили использование вакцины против коронавируса из РФ «Sputnik V» и вакцины, произведенной AstraZeneca, передает Reuters.

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса и одобрил допуск препарата.

По словам представителя премьер-министра страны Виктора Орбана, глава МИД страны Петер Сийярто отправится в четверг, 21 января, в Москву для обсуждения вопросов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).