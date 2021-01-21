Генпрокуратура РФ направила в ФРГ очередной запрос по инциденту с Навальным

Генеральная прокуратура России направила в ФРГ очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией в берлинскую клинику блогера Алексея Навального в ответ на поступившие материалы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Германия отклонила большую часть ходатайств российской стороны, а переданные протоколы допросов россиянина и его супруги оказались «несодержательны».

В Генпрокуратуре расценили это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям».

В российском ведомстве отметили, что данное обстоятельство фактически свидетельствует о сокрытии германской стороной истинных обстоятельств произошедшего.

В новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призвала коллег из ФРГ «вернуться к исполнению … российских запросов в полном объеме».

В настоящее время Навальный находится под стражей в СИЗО в ожидании заседания суда, на котором будет решено, заменять ли ему условный срок реальным. Его задержали в воскресенье, 17 января, в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина, где он проходил лечение.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент намерен потребовать прекращения строительства российского газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.