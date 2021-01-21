Обнаружен еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие

Китайские ученые выявили новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Так, «входными воротами» в клетки может быть фермент AXL. До этого считалось, что главным каналом проникновения вируса является белок ACE2.

AXL представляет собой мембранный белок, задействованный в передаче сигналов от соединительных тканей во внутреннюю среду клетки. Он отвечает за ряд физиологических процессов: выживание клеток, их дифференциацию, иммунные ответы и многое другое.

Исследования специалистов показали, что отключение этих рецепторов сильно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека.

Отмечается, что эксперименты проводили ученые Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян и Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу, а также другие исследователи.

До этого специалисты из КНР пришли к выводу, что антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от повторного заражения.