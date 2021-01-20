СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Чечне

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после ликвидации боевиков законного вооруженного формирования в Чечне, сообщает республиканское управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 20 января сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятерых членов незаконного формирования, которые при попытке задержания оказали сопротивление, после чего были ликвидированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.