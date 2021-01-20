ВОЗ: смертей от вакцин против COVID-19 зарегистрировано не было

Пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао, передает РИА «Новости».

«У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются», — сказала она.

По словам представителя ВОЗ, было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям. В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила Симао.

Она также добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. В настоящее время еще 12 препаратов от коронавируса ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).