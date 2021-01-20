Власти Испании подтвердили гибель 3 человек при взрыве в Мадриде

Делегат правительства в Мадриде Хосе Мануэль Франко официально подтвердил, что в результате взрыва в центре города погибли три человека. Об этом сообщает CNN Español.

Франко также заявил, что еще один человек пропал без вести.

При этом некоторые СМИ сообщают, что жертвами взрыва стали четыре человека, а всего пострадали не менее шести человек.

Мощный взрыв произошел в центре Мадрида в здании недалеко от памятника Ворота Толедо. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа.