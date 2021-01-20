Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице в 2019 году

Медсестра Московского научно-практического центра наркологии Татьяна Евдокимова рассказала в Мосгорсуде, что журналиста Ивана Голунова волокли по лестнице после медосвидетельствования в июле 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В тот день я была на ночном дежурстве и видела, как человека тащили по лестнице, он требовал адвоката. Сотрудники полиции его за ноги и за руки выносили», — поделилась медик.

По ее словам, коллега, который проводил освидетельствование, рассказал ей, что это произошло из-за того, что Голунов не хотел покидать кабинет.

Ранее прокуратура утвердила обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках.

Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.