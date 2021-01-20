Российский биолог пытался вывезти из Бразилии более 200 животных

Гражданин России задержан в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных. Об этом информирует портал R7.

Отмечается, что ученый, направлявшийся в Санкт-Петербург, намеревался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Всех животных мужчина поймал сам.

По данным портала, 35-летнего россиянина в 2017 году уже задерживали за провоз животных из Бразилии и с тех пор находился под наблюдением властей.