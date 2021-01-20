НАК: ликвидированный в Чечне боевик причастен к теракту в Домодедово

Ликвидированный в Чечне лидер чеченского бандподполья Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедово в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, передает РИА «Новости».

«Среди нейтрализованных – бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — заявили в НАК.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе ликвидировали шестерых боевиков и лидера банды Аслана Бютукаева.

24 января 2011 году в столичном аэропорту Домодедово произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник Магомед Евлоев. В результате погибли 37 российских и иностранных граждан.