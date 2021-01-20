Экс-полицейского в Туве будут судить за сожжение человека

Бывший начальник отделения угрозыска УМВД по Кызылу пойдет под суд за сожжение человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление СКР по Республике Тыва.

По версии следствия, в марте 2008 года начальник отделения угрозыска допросил мужчину, подозреваемого в краже. После этого вместе со своим подчиненным он вывез задержанного в безлюдное место, облил бензином и поджег. Затем второй милиционер молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному. В результате мужчина скончался на месте, а милиционеры завалили его тело автошинами и досками, которые также подожгли.

Экс-начальнику отделения угрозыска криминальной милиции УМВД Кызыла предъявили обвинение в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью группой лиц.

Дело было направлено в суд.

Второй соучастник преступления находится в розыске.