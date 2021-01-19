Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение

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Пул Первого/Telegram.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в длинной белой рубашке трижды окунулся в воду. Рядом с прорубью бегал его шпиц.

После этого политик помолился Богу.

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