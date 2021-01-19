Две школьницы выпали из окна в подмосковных Химках
Катерина Медведева
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В подмосковных Химках две девочки-подростка выпали из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 19 января на улице 1-я Лесная. Девочки упали с высоты на козырек подъезда жилого дома.
Одна из пострадавших скончалась до приезда скорой помощи, вторая была госпитализирована.
Обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет оценено положение дел в семьях школьниц.
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