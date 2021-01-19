Две школьницы выпали из окна в подмосковных Химках

В подмосковных Химках две девочки-подростка выпали из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 19 января на улице 1-я Лесная. Девочки упали с высоты на козырек подъезда жилого дома.

Одна из пострадавших скончалась до приезда скорой помощи, вторая была госпитализирована.

Обстоятельства случившегося выясняются. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет оценено положение дел в семьях школьниц.