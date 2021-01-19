Биолог спрогнозировала захват России «британским» штаммом коронавируса

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Она рассказала, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дал прогноз, что к марту в США «британский» штамм станет основным.

«Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — считает Баранова.

По ее словам, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. «Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так», — сказала специалист, добавив, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.

В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Британский» штамм коронавируса в России не распространился

— В Роспотребнадзоре рассказали о тесте на «британский» штамм коронавируса

— Британский штамм коронавируса обнаружен в 25 европейских странах