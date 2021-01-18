В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19

В болгарском городе Пазарджик родился ребенок с антителами к коронавирусу нового типа. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Сообщается, что 28-летняя женщина, родившая ребенка, незадолго до родов привезли в больницу с высокой температурой и кашлем. После лечения пациентки врачи решили сделать ей кесарево сечение, поскольку в плаценте из-за коронавируса случились изменения, а также произошло замедление в развитии плода.

Отмечается, что операция прошла успешно. В результате на свет появился ребенок весом 2,75 кг и ростом 46 см.

Младенцу сделали тест, который продемонстрировал наличие антител к COVID-19. Новорожденный находится в хорошем состоянии. Ребенка вместе с матерью планируют в ближайшее время выписать из больницы.

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